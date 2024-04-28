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        Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Sivas'ta inşaatın 6. katından düşen işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:32
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        Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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        Sivas'ta inşaatın 6. katından düşen işçi öldü.

        Huzur Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.A. (52), dengesini kaybederek altıncı kattan zemine düştü.

        F.A'nın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan F.A, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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