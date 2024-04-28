Sivasspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dün TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dün TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.
Ligde son olarak 30. haftada deplasmanda Yukatel Adanaspor'a 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde VavaCars Fatih Karagümrük maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.
Ligin 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, 33. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, ligin 34. haftasında ise evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.
Sivasspor, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisi yakaladığı 4 haftalık süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.
Sivasspor, ligin 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.