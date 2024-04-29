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        Madımak toplarken kaybolmuştu; 12 saat sonra bulundu

        SİVAS'taailesi ile madımak toplamaya gidip, bir süre sonra kaybolan İbrahim Korkmaz (80), 12 saat sonra ekiplerin çalışması ile bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:05
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        Madımak toplarken kaybolmuştu; 12 saat sonra bulundu
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        SİVAS'taailesi ile madımak toplamaya gidip, bir süre sonra kaybolan İbrahim Korkmaz (80), 12 saat sonra ekiplerin çalışması ile bulundu.

        Zara ilçesinde yaşayan İbrahim Korkmaz, madımak toplamak için ailesi ile Gürlevik Dağı mevkisine gitti. Korkmaz, dün saat 14.00 sıralarında ailesinin yanından ayrıldı. Korkmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar sonrası jandarma, AFAD, arama-kurtarma ekipleri ve komandolar arama çalışması başlattı. 8 araç ve 55 personel ile yapılan arama sonucu Korkmaz, saat 02.00 sıralarında Gürlevik maden sahası yakınlarında bulundu. İlk müdahalesi yapılan Korkmaz, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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