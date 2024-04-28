Sivas'ta kaybolan yaşlı kadın bulundu

Askerlerin su içirdiği ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaşlı kadın, ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşların destek verdiği ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı aramalar sonucu F.K, köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta arazide baygın halde bulundu.

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