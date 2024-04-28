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        Sivas'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:30 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:30
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        Sivas'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        H.K. (33) yönetimindeki 58 ES 077 plakalı traktör, Şarkışla ilçesi Kılıççı köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile traktörde bulunan C.A. (44) yaralandı.

        Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralı H.K. ise ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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