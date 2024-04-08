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        Sivassporlu Rey Manaj gol krallığı yarışında zirve takibini sürdürüyor

        SERHAT ZAFER - EMS Yapı Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirve takibini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:02
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        Sivassporlu Rey Manaj gol krallığı yarışında zirve takibini sürdürüyor
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        SERHAT ZAFER - EMS Yapı Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirve takibini sürdürüyor.

        Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle zirvede yer alan Fenerbahçeli Edin Dzeko ve 18 golle Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ardından 16 golle üçüncü sırada bulunuyor.

        Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu, son dönemlerdeki başarısıyla dikkati çekiyor.

        Sivasspor'un gol yollarındaki en önemli silahı olan Rey Manaj'ın, geride kalan 31 haftada kırmızı-beyazlı ekibin rakip fileleri havalandırdığı 37 golün 16'sında imzası bulunuyor.

        - Rey Manaj'ın gol attığı maçlar

        Kırmızı-beyazlı ekipte 9 numaralı formayı giyen ve Süper Lig'deki ilk golünü 8. haftada Sivasspor'un deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 yendiği maçta atan Manaj, Sivas temsilcisinin ligin 10. haftasında dış sahada Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada da gol atma başarısı gösterdi.

        Rey Manaj, ligin 13. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atarken, 14. haftada kırmızı-beyazlıların evinde Fenerbahçe'ye 4-1 kaybettiği karşılaşmada rakip fileleri havalandıran isim oldu.

        Ligin 18. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta gole imzasını atan Manaj, 19. haftada Sivasspor'un deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yendiği maçta da rakip filelere 2 gol attı.

        21. haftada Sivasspor'un evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta da 2 gole imza atan Rey Manaj, kırmızı-beyazlıların ligin 23. haftasında evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı.

        Rey Manaj, Sivas temsilcisinin ligin 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği, 26. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı, 27. haftada iç sahada Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda da gol atma başarısı gösterdi.

        Sivasspor'un 29. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup olduğu ve son olarak ligin 31. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçta gol atan Manaj, gol krallığı yarışındaki zirve takibini bırakmadı.

        - Sivasspor, Rey Manaj'ın gol attığı maçlarda 27 puan topladı

        Sivasspor, Arnavut oyuncunun gol attığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Ligde 41 puanı bulunan Sivas ekibi, Manaj'ın skor ürettiği maçlarda 27 puanı hanesine yazdırdı.

        Rey Manaj, Türkiye Kupası'nda ise görev aldığı 3 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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