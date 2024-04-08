Türk Kızılay'ı Şarkışla'da iftar programı düzenledi

İlçe merkezi ve köylerdeki yetim çocuklarla yaşlılara gönüllülerle iftar yemeği dağıttıklarını belirten Yılmaz, "Özellikle yetim, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilere yönelik özen gösterdik ve onları bu güzel etkinliğe davet ettik." dedi.

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