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        Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:41
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        Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

        İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz ve polisler Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Yılmaz ve teşkilat mensupları daha sonra Ulaş Kaymakamı Emre Zafer'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

        Kaymakam Zafer, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan, can ve mal güvenliğimizi sağlayan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

        Yılmaz ve teşkilat mensupları daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua okudu, şehit ailelerini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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