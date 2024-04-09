Zara'da üreticilere 3 bin tavuk dağıtıldı

Tavuk üretimini teşvik etmeyi arzuladıklarını belirten Şimşek, "İlkbaharın gelmesi ile gezen tavukçuluğa rağbet arttı. Odamıza gelen talepler üzerine üyelerimize yönelik getirttiğimiz 3 bin yumurta tavuğunun dağıtımını gerçekleştirdik. Tavukçuluk ve yumurta üretimini teşvik etmek amacıyla çalışmalarımıza talepler doğrultusunda devam edeceğiz." dedi.

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