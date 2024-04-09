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        Sivas'ta bayram alışverişi yoğunluğu

        SİVAS'ta arife gününde bayram alışverişi yapan vatandaşlar kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:15
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        Sivas'ta bayram alışverişi yoğunluğu
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        SİVAS’ta arife gününde bayram alışverişi yapan vatandaşlar kentin işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Ramazan Bayramı öncesi Sivas’ta vatandaşlar alışveriş yapmak için kentin merkezine akın etti. Vatandaşlar, özellikle lokum, şeker ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılamak için dükkan ve tezgahlarda yoğunluk oluşturdu. Çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafet almak isteyenler giyim dükkanlarını dolaşırken seyyar tezgahlara da uğradı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu sokaklarda oluşan araç trafiği ise dikkat çekti.

        Bayram tatili nedeniyle diğer şehirlerden ve yurt dışından dönen Sivaslıların gelmesiyle birlikte hem araç hem de yaya trafiğinin arttığı gözlendi.

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