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        Sivasspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:19
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        Sivasspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken, başkan yardımcısı Gökhan Karagöl, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Burak Özçoban, teknik direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personelleri katıldı.

        Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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