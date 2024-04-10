Sivasspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken, başkan yardımcısı Gökhan Karagöl, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Burak Özçoban, teknik direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personelleri katıldı.

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