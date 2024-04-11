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        Prof. Dr. Dilci: Fenomen öğretmenler eğitimde otoriteyi bozuyor

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:30
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        Prof. Dr. Dilci: Fenomen öğretmenler eğitimde otoriteyi bozuyor
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        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, sosyal medya fenomeni öğretmenlerle ilgili olarak, "Bu durum, burada ifade edemeyeceğimiz riskleri barındırmaktadır. Bu çocuklarda, öğretmenlerini rol model edindikleri için kendine özgü kanallar açma, özel hayatlarını ve mahremiyetlerini paylaşma gibi öğrenmeler oluşacaktır. Eğitimde de otoriteyi bozacaktır” dedi.

        SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, son yıllarda sosyal medyadaki mesleki fenomenler arasında yer alan öğretmenlerin eğitime ve özellikle çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Sosyal medyada fazla takipçi ve ün sahibi olmak adına mesleğini kullanan öğretmenlerin, öğrencilere örnek teşkil ettiğini söyleyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, “Bu durum, burada ifade edemeyeceğimiz riskleri barındırmaktadır. Bir kere çocukların da kendi dijital mecralarını oluşturma ve sosyal medya fenomeni olma gibi birtakım riskleri beraberinde getirecektir. Bu çocuklarda, öğretmenlerini rol model edindikleri için kendine özgü kanallar açma özel hayatlarını ve mahremiyetlerini paylaşma gibi öğrenmeler oluşacaktır. Eğitimde de otoriteyi bozacaktır” diye konuştu.

        'TACİZ VE ŞANTAJLARA MARUZ KALABİLİRLER'

        Fenomen öğretmenleri rol model almanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Prof. Dr. Tuncay Dilci, ”Kolay para kazanma, bedenini teşhir etme, birtakım taciz ve suistimallerin de önünü açacaktır. Her ne kadar öğretmenle öğrenci arasında böyle bir ilişki olmasa da rol model kapsamına girmiş öğretmen davranışları ve fenomenleşen ilişkiler, bu bağlamda davranış doğurguları olarak çocuklar üzerinde yeni öğrenme alanlarını kimileri fırsat gibi görürken, kimi çocukların hayal dünyasında yeni imler ve imgeler oluşturarak bu çocukların gerçek dünyadan kopmasına da sebebiyet verebilir. Bu sanal dünyada ayrı bir yaşam alanı oluşturma ve bu sanal dünyanın içerik veya sunumlarını fırsata dönüştürme gibi eğilimlere yönelirken çocuklarımız burada suistimaller, tacizler, siber zorbalıklar ve şantajlara maruz kalabilirler.”

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