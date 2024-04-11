Prof. Dr. Dilci: Fenomen öğretmenler eğitimde otoriteyi bozuyor

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, sosyal medya fenomeni öğretmenlerle ilgili olarak, "Bu durum, burada ifade edemeyeceğimiz riskleri barındırmaktadır. Bu çocuklarda, öğretmenlerini rol model edindikleri için kendine özgü kanallar açma, özel hayatlarını ve mahremiyetlerini paylaşma gibi öğrenmeler oluşacaktır. Eğitimde de otoriteyi bozacaktır” dedi.

SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, son yıllarda sosyal medyadaki mesleki fenomenler arasında yer alan öğretmenlerin eğitime ve özellikle çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Sosyal medyada fazla takipçi ve ün sahibi olmak adına mesleğini kullanan öğretmenlerin, öğrencilere örnek teşkil ettiğini söyleyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, “Bu durum, burada ifade edemeyeceğimiz riskleri barındırmaktadır. Bir kere çocukların da kendi dijital mecralarını oluşturma ve sosyal medya fenomeni olma gibi birtakım riskleri beraberinde getirecektir. Bu çocuklarda, öğretmenlerini rol model edindikleri için kendine özgü kanallar açma özel hayatlarını ve mahremiyetlerini paylaşma gibi öğrenmeler oluşacaktır. Eğitimde de otoriteyi bozacaktır” diye konuştu.