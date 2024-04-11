Suşehri'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Suşehri Belediyesi Aspasya Sosyal Tesisleri'ndeki programa katılan Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, kurum çalışanları, ilçe protokolü ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

İlçe halkının da bayramını tebrik eden Korkmaz, "Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olması dileğiyle kalabalık bir şekilde bayramlaşma programına katılan tüm halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.