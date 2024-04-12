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        Yakıt kaçağını çakmakla kontrol edince motosiklet yandı

        SİVAS'ın Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde yaşayan Gökhan Çetintaş, arızalanan motosikletteki yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istediği sırada araç alev alarak yanmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:30
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        Yakıt kaçağını çakmakla kontrol edince motosiklet yandı
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        SİVAS’ın Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde yaşayan Gökhan Çetintaş, arızalanan motosikletteki yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istediği sırada araç alev alarak yanmaya başladı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 2 gün önce Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Gökhan Çetintaş'ın arkadaşı Kenan Korkmaz’ın motosikleti arızalandı. Motosikletten benzin kokusu geldiğini hisseden Çetintaş, çevredekilerin uyarılarına rağmen cebinde bulunan çakmağı ateşleyip kaçağı kontrol etmeye çalışınca motosiklet bir anda alev aldı. Çetintaş, yanan motosiklete çevredekilerle müdahale etmeye çalıştı. Motosikleti sürüklemeye başlayan Çetintaş ve çevredekiler yanan aracın üzerine su döktü. Alevler daha da büyüdü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Diğer yandan yaşanan panik ve motosikletteki yangına müdahale çabaları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetintaş'ın motosikletteki kaçağı çakmakla kontrol ettiği, aracın bir anda alev aldığı ve yangının çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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