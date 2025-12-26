Habertürk
Habertürk
        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde Bandırmaspor ile oynayacağı yarın maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:30
        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde Bandırmaspor ile oynayacağı yarın maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışması ile tamamladı.

        Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.

        Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

