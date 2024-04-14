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        İlçenin 30 yıllık çöpü, rüzgarla 10 kilometrelik araziye yayıldı

        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, 30 yıl önce çöp alanı olarak belirlenen bölgeye atılan çöpler, son yıllarda rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:20
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        İlçenin 30 yıllık çöpü, rüzgarla 10 kilometrelik araziye yayıldı
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        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, 30 yıl önce çöp alanı olarak belirlenen bölgeye atılan çöpler, son yıllarda rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı. Arazide temizlik çalışması başlatacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, "Biz oraya artık çöp atmıyoruz. Bundan sonra ilçenin çöpünü, Sivas’a, geri dönüşüme göndereceğiz" dedi.

        Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde 30 yıl önce alınan kararla 4 mahalleden toplanan çöpler, 'Göller Bölgesi' adı verilen yere bırakılmaya başlandı. Zamanla biriken çöpler, son yıllarda kuvvetli rüzgarın da etkisiyle 'Ovapınarı' olarak adlandırılan bölge de dahil olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı. Başta poşet ve plastiklerin olduğu çöplerin görüntüsü, bölgeden geçenleri de rahatsız ediyor. Çöpler, özellikle çiftçilerin tarlaları, ağaç dalları ve dere yataklarında görülüyor.

        'ARAZİNİN TAMAMINDA TEMİZLİK YAPACAĞIZ'

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, arazide temizlik çalışması başlatacaklarını belirterek, "30 senedir çöplerimizin yeri orasıydı. Uzun yıllar önce oradaki 'Göller Bölgesi'ne çöp atılmaya başlanmış. Biz oraya artık çöp atmıyoruz. Başka yere taşıdık. Bundan sonra da ilçenin çöpünü, Sivas'a, geri dönüşüme göndereceğiz. Eski bölgemizde nispeten rüzgarın da etkisiyle araziye bir yayılım söz konusu. Artık, Katı Atık Birliği'ne de üye olduk. Orayla ilgili de yakında belediye ekipleri olarak çalışma başlatacağız. Arazinin tamamında temizlik çalışması yapacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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