İlçenin 30 yıllık çöpü, rüzgarla 10 kilometrelik araziye yayıldı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, 30 yıl önce çöp alanı olarak belirlenen bölgeye atılan çöpler, son yıllarda rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı. Arazide temizlik çalışması başlatacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, "Biz oraya artık çöp atmıyoruz. Bundan sonra ilçenin çöpünü, Sivas’a, geri dönüşüme göndereceğiz" dedi.

Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde 30 yıl önce alınan kararla 4 mahalleden toplanan çöpler, 'Göller Bölgesi' adı verilen yere bırakılmaya başlandı. Zamanla biriken çöpler, son yıllarda kuvvetli rüzgarın da etkisiyle 'Ovapınarı' olarak adlandırılan bölge de dahil olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı. Başta poşet ve plastiklerin olduğu çöplerin görüntüsü, bölgeden geçenleri de rahatsız ediyor. Çöpler, özellikle çiftçilerin tarlaları, ağaç dalları ve dere yataklarında görülüyor.