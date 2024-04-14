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        Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        SİVAS'ta, inşaat malzemesi yüklü kamyonetin devrildiği kazada, direksiyon başında uyuduğu öne sürülen sürücü Suriye uyruklu H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:50
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        Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        SİVAS'ta, inşaat malzemesi yüklü kamyonetin devrildiği kazada, direksiyon başında uyuduğu öne sürülen sürücü Suriye uyruklu H.D. (35) öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında, Sivas merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Boğazkesen köyü mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.D. yönetimindeki 58 BC 069 plakalı kamyonet, iddiaya göre, sürücüsünün uyuması nedeniyle, yolun sağındaki refüje çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet takla atıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü H.D. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan A.R.A. (59) ve M.A. (60) ise yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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