Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ikamet ve eklentileri ile 8 araçta yaptıkları aramada çeşitli markalarda 5 tabanca, tüfek ve 112 mermi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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