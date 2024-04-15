Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ikamet ve eklentileri ile 8 araçta yaptıkları aramada çeşitli markalarda 5 tabanca, tüfek ve 112 mermi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.