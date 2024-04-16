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        DHA'nın haberinin ardından, Sivas'taki araziye yayılan çöpler temizleniyor

        SİVAS'ın Ulaş ilçesinde 30 yıl önce çöp alanı olarak belirlenen bölgeye atılan ve daha sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle de yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılan çöpler için temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:15
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        DHA'nın haberinin ardından, Sivas'taki araziye yayılan çöpler temizleniyor
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        SİVAS’ın Ulaş ilçesinde 30 yıl önce çöp alanı olarak belirlenen bölgeye atılan ve daha sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle de yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılan çöpler için temizlik çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Turan İlbey, “Bahar temizliği yapıyoruz. Bundan sonra şehir içine nasıl önem veriliyorsa, araziye de aynı önem verilecek" dedi.

        İl merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde 30 yıl önce alınan kararla 4 mahalleden toplanan çöpler göller bölgesi adı verilen yere bırakılmaya başlandı. Zamanla biriken çöpler, son yıllarda etkisini gösteren kuvvetli rüzgarın da etkisiyle 'Ovapınarı' olarak adlandırılan bölgede dahil olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı. Özellikle tarla, ağaç dalları ve dere yataklarında görülen çöpler için DHA'nın haberinin ardından Ulaş Belediyesi çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye giden ekipler, yoğun çalışmanın ardından 3 kilometrelik alandaki temizlik çalışmalarını tamamladı. Ekipler toplanan çöpler belirli alanlarda istif edilip yakılarak imha edildi. Belediye ekiplerinin bölgedeki temizlik çalışması ise sürüyor.

        'SÜREKLİ TEMİZLEYİP KONTROL ALTINDA TUTACAĞIZ'

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey bölgenin tamamen temizleneceğini belirterek, "Eski çöp alanındaki pet şişe ve poşetler araziye yayılmıştı. Bugün itibarıyla alanda temizlik çalışması başlattık. Bahar temizliği yapıyoruz. Bundan sonra şehir içine nasıl önem veriliyorsa, araziye de aynı önem verilecek. Oranın takipçisi olacağız. Sürekli temizleyip kontrol altında tutacağız. Titizlikle o bölgeyi takip edeceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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