DHA'nın haberinin ardından, Sivas'taki araziye yayılan çöpler temizleniyor

SİVAS’ın Ulaş ilçesinde 30 yıl önce çöp alanı olarak belirlenen bölgeye atılan ve daha sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle de yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılan çöpler için temizlik çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Turan İlbey, “Bahar temizliği yapıyoruz. Bundan sonra şehir içine nasıl önem veriliyorsa, araziye de aynı önem verilecek" dedi.

İl merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde 30 yıl önce alınan kararla 4 mahalleden toplanan çöpler göller bölgesi adı verilen yere bırakılmaya başlandı. Zamanla biriken çöpler, son yıllarda etkisini gösteren kuvvetli rüzgarın da etkisiyle 'Ovapınarı' olarak adlandırılan bölgede dahil olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı. Özellikle tarla, ağaç dalları ve dere yataklarında görülen çöpler için DHA'nın haberinin ardından Ulaş Belediyesi çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye giden ekipler, yoğun çalışmanın ardından 3 kilometrelik alandaki temizlik çalışmalarını tamamladı. Ekipler toplanan çöpler belirli alanlarda istif edilip yakılarak imha edildi. Belediye ekiplerinin bölgedeki temizlik çalışması ise sürüyor.