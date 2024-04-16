Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ardından 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

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