Sivas'ta park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobilin yaralanan sürücüsü tedavi altına alındı.
Sivas'ta devrilen otomobilin yaralanan sürücüsü tedavi altına alındı.
Ş.T.B. yönetimindeki 58 HF 677 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Menderes Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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