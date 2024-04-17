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        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:34
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        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        O.Y. idaresindeki 58 HG 816 plakalı otomobil, Gültekin Mahallesi Fatih Sokak'ta F.Ç. yönetimindeki 58 AEG 693 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü O.Y. ile hafif ticari araçta bulunan B.Ç, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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