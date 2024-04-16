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        Sivas'ta 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

        Sivas'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:38
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        Sivas'ta 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı
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        Sivas'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Taha Akgül Spor Salonu'nda dün başlayan şampiyonanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, ata sporu güreşin, Türk milleti için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Gelenek olarak nesilden nesle aktarılan güreş sporunun, mertçe yapılan bir mücadele olduğunu ve güreşlerin yapıldığı yere de er meydanı denildiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin en başarılı spor branşlarından birisinin güreş olduğunu ve güreş denilince de akla ilk gelen şehirlerden birinin Sivas olduğunu aktardı.

        Şimşek, Sivas'ın Osmanlı döneminden günümüze "yiğidin, güreşçinin, harman olduğu yer" olarak anıldığını ve bu veciz sözle ülke genelinde tanındığını vurgulayarak, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlarıyla göğsümüzü kabartan Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Sebahattin Öztürk, Aydın Polatçı, Arif Kama, Fevzi Şeker, Ali Özdemir, Cenk İldem gibi sporcular bu topraklarda yetişmiş, ilimizin gururu olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

        Sivas'ın 8 olimpiyat madalyası kazanan tek il olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Sivas, 'yiğidin harman olduğu yer' olarak anılmakta, 2 bin 298 lisanslı sporcuyu geleceğe yeni şampiyonlar hazırlamak için yetiştirmektedir. Bugünde güreşin otağında, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Güreş Federasyonumuzun en büyük organizasyonlarından birisi olan ve hemşerilerimizin adıyla hayata geçen Cenk İldem U-15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ile Ahmet Ayık U-15 Serbest-Kadınlar Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilmektedir. Güçlü spor alt yapımız ve modern tesislerimizle ilimiz, çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşamaktadır."

        - "Sivas 3 olimpiyat şampiyonu barındıran tek ilimiz"

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Kerim Salman ise Sivas'ın Türk güreşinde önemli şehirlerden birisi olduğunu ifade etti.

        Sivas'ta güreşte önemli şampiyonların yetiştiğini dile getiren Salman, Sivas'ın tarihinde 3 olimpiyat şampiyonu barındıran tek il olduğunu ve geçmişten bugüne bir çok şampiyon yetiştirdiğini vurguladı.

        Eski olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık da bu tür organizasyonlarla anılmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Şampiyonaya adının verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür eden Ayık, Sivas'ta uluslararası bir şampiyona düzenlenmesi için girişimde bulunacağını ifade etti.

        Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Programa Sivas Belediye Başkanvekili Ramazan Baker, Sivas Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, eski olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir, dünya şampiyonu Cenk İldem, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

        50 ilden 850 sporcunun katıldığı şampiyonanın erkekler kategorisi yarın sona erecek. Kadınlar kategorisi ise 21-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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