Sivas'ta köpeklerden kaçan vaşak ağaca tırmanarak kurtuldu
Sivas'ın Hafik ilçesinde köpeklerden kaçan vaşağın ağaca tırmanarak kurtulması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde köpeklerden kaçan vaşağın ağaca tırmanarak kurtulması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Topçuyeniköy'de hayvanlarını otlatan Yusuf Çınar'ın köpekleri bir anda gördükleri vaşağı kovalamaya başladı.
Bu sırada köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, bir ağacın tepesine sığındı.
Çınar'ın köpekleri uzaklaştırmasının ardından ağaçtan inen vaşak, hızla bölgeden uzaklaştı.
Hayvanları otlattığı sırada köpeklerin ağaçların arasından bir hayvan çıkarttığını ve ilk başta kurt sandığını anlatan Çınar, "Yanına doğru gittiğimde hayvanın vaşak olduğunu anladım." dedi.
Cep telefonu kamerasını çalıştırdığını belirten Çınar, "Vaşak bu dağlarda zor bulunan, nesli tehlike altında olan bir hayvan. Köpekler yanından ayrılmıyordu, sürüyü uzaklaştırdığımızda köpekleri elimizle tuttuk. O anda vaşak dağa doğru kaçtı." diye konuştu.
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