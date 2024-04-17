Sivas'ta köpeklerden kaçan vaşak ağaca tırmanarak kurtuldu

Cep telefonu kamerasını çalıştırdığını belirten Çınar, "Vaşak bu dağlarda zor bulunan, nesli tehlike altında olan bir hayvan. Köpekler yanından ayrılmıyordu, sürüyü uzaklaştırdığımızda köpekleri elimizle tuttuk. O anda vaşak dağa doğru kaçtı." diye konuştu.

Hayvanları otlattığı sırada köpeklerin ağaçların arasından bir hayvan çıkarttığını ve ilk başta kurt sandığını anlatan Çınar, "Yanına doğru gittiğimde hayvanın vaşak olduğunu anladım." dedi.

Bu sırada köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, bir ağacın tepesine sığındı.

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