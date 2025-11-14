Sivas'ta 18 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suşehri ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 18 düzensiz göçmen ile ülkeye girişlerini sağlayan 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İ.D. ve T.G, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
