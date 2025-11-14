Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:33 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:33
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suşehri ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 18 düzensiz göçmen ile ülkeye girişlerini sağlayan 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İ.D. ve T.G, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

