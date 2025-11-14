Sivas'ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suşehri ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 18 düzensiz göçmen ile ülkeye girişlerini sağlayan 2 şüpheli yakalandı.

