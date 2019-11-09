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Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-0

DHA

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) Goiano (xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Ziya (xx), Fernando (xx) (Dk. 67 Erdoğan xx), Hakan (xxx), Fatih (xx), Emre (xxxx) (Dk. 87 Kone), Mert Hakan (xx) (Dk. 77 Traore xx), Yatabare (xxx)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan (xx) Skubic(xx), Diagne (xx), Anicic (xx), Ferhat (xx) (Dk. 87 Daci), Hadziahmetovic (x), Jevtovic (xx), Jensson (x) (Dk. 63 Milosevic xx), Shengelia (x), Ömer Ali (x), Miya (x) (Dk. 63 Bajic x)
GOLLER: Dk. 80 Emre, Dk. 89 Hakan (Demir Grup Sivasspor)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Fatih (Demir Grup Sivasspor) Hadziahmetovic, Anicic (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 11'inci haftasında Demir Grup kendi sahasında konuk ettiği İttfak Holding Konyaspor'u Emre ve Hakan'ın golleri ile 2-0 mağlup etti. Sivasspor puanını 21'e çıkarırken, Konyaspor 13 puanda kaldı.10'uncu dakikada ceza alanında Hakan'ın şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.
27'nci dakikada Mert Hakan'ın bıraktığı topa ceza alanı dışından Fatih vurdu, kaleci Serkan üzerine gelen topu kontrol etti.
32'nci dakikada soldan Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Fernando yerden sert vurdu, kaleci Serkan iki hamlede topun sahibi oldu.
37'nci dakikada sağdan Goiano'nun pasında topla buluşan Mert Hakan önünü boşaltıp ceza alanı çizgisine yakın yerden kaleye gönderdi, Serkan köşeden topu kornere çeldi.
42'nci dakikada Goiano'nun pasında Emre sağdan ceza alanına girip arka direğe ortaladı, Yatabare'nin yarım röveşata denemesi kalecide kaldı. 
58'inci dakikada Ziya'nın soldan içeriye çevirdiği topu Yatabare indirdi. Arka direkte Emre düzeltip sert vurdu, savunmada Diagne'nin elle müdahalesi sonrası hakem Mete Kalkavan yardımcısının uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha önce VAR incelemesiyle pozisyon öncesinde ofsayt olduğu belirlendi. Hakem penaltı kararı sonrası Diagne'ye gösterdiği sarı kartı da iptal etti.
69'uncu dakikada Shengelia'nın ceza alanı dışından şutu az farkla dışarı gitti.
78'inci dakikada Konyaspor'da Shengelia, ikili mücadelede Ziya'nın yüzüne vurduğu darbe sonucunda ikinci sarı kart ve sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
80'inci dakikada sağ kanatta Traore'nin pasında topla buluşan Emre Kılınç, uzak mesafeden sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.
83'üncü dakikada sol kanatta Ziya'nın pasında ceza alanına giren Erdoğan yerden vurdu, direk dibinden kaleci Serkan kornere çeldi.
89'uncu dakikada bu kez sağ kanatta topla buluşan Hakan Arslan, ceza alanı dışından çok sert vurdu, yan direğe de çarpan top kaleci Serkan'ın solundan filelerle buluştu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi Demir Grup Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SİVAS

09 Kasım 2019 Cumartesi

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