Vali Ayhan: “Olimpik havuz yakında açılıyor”

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sivas’a yaptırılan tam olimpik yüzme havuzu çalışmalarını yerinde inceledi. Havuzun yakında açılacağını söyleyen Vali Ayhan; “Başarılı sporcular yetiştirmek için tam olimpik havuzumuz yakın zamanda açılıyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sivas’a kazandırılan olimpik yüzme havuzunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Valisi Salih Ayhan ve Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, inşaat çalışmalarında sona gelinen olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundular.

Tam olimpik yüzme havuzunu inceleyen heyet, daha sonra müteahhit firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sivas 4 Eylül Spor Kompleksine kazandırılan Tam Olimpik Yüzme Havuzunun bu ay içerisinde hizmete açılacağı da öğrenildi.

Diğer yandan Vali Salih Ayhan ise, konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu; “Deniz olmayan şehrimizde gençlerimizin yüzme öğrenmelerinden mahrum kalmaması ve başarılı sporcular yetiştirmek için tam olimpik havuzumuz yakın zamanda açılıyor. Bu önemli spor yatırımının şehrimize kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz.”

SİVAS 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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