His kaybı yaşadı,helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı Sivas'ın Divriği ilçesinde ev içinde düşerek rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

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Sivas'ın Divriği ilçesinde ev içinde düşerek rahatsızlanan yaşlı kadın ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Fatma A. evinin içinde düşerek his kaybı yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine yaşlı kadın Divriği hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın kent merkezinden havalanan ambulans helikopter ile alınarak Numune Hastanesine getirildi.Tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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