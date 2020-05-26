Hayvan dışkısına saplanan inek kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta hayvan dışkısına saplanan inek halatla çekilerek kurtarıldı.

Sivas'ta Merkeze bağlı Beypınar köyünde arazide yayılan bir inek, hayvan dışkısına saplanarak mahsur kaldı. Yol kenarına yakın bir noktada bataklığa saplanan ineği gören Murat Karadeve ve arkadaşları ineğin yardımına koştu. Karadeve ve arkadaşları ineğin sahibini beklemeden kurtarma çalışmalarını başlattı. İnek, boynuzuna takılan ipin araçla çekilmesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.