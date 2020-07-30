Sivasspor 13 Ağustos’ta toplanıyor

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Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’un 20202021 sezonu kamp programı belli oldu.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu’da bir otelde toplanacak. Kırmızıbeyazlılara 14 Ağustos sabahı ise kamp yapacakları otelde Covid19 PCR testi yapılacak.

Yiğidolar testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını başlayacak. Kampın bitiş tarihi ve oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.

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