Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı

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Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyü Covid19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan sosyal medya paylaşımında, “İlimiz Gürün ilçesi Güneş köyü 14.09.2020 (bugün) tarihi itibariyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır“ ifadelerine yer verildi.

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