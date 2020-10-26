Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, Rizespor'u konuk etti. Mücadele Karadeniz ekibinin 20'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Fajr'ın uzak mesafeden sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

72. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

76. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta Yatabare'nin kafa vuruşu kalenin yanından auta çıktı.

90. dakikada savunma oyuncularını ve kaleci Samassa'yı çalımlayan Remy meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 02



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Sivasspor: Samassa xx, Isaac Cofıe x (Yasin Öztekin dk. 46 xx), Max Gradel x (Felix dk. 75 x), Robin Yalçın xx, Yatabare xx, Barış Yardımcı x (Claudemir dk. 88 ?), Hakan Arslan xx, Ziya Erdal x (Uğur Çiftçi dk. 46 xx), Fajr xx, Kayode x (Kone dk. 68 xx), Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samba Camara, Kubilay Şahin, Kerem Atakan Keskin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah Durak xx, Remy xx, Jesus xx (İsmail Köybaşı dk. 82 ?), Fernando xx (Doğan dk. 82 xx), Samudio xx (Michalak dk. 68 xx), Emir Dilaver xx, Donsah xx (Dusan Jovancic dk. 78 x), Dario Meknjak xx, Moroziuk xx, Meriah xx

Yedekler: Tarık Çetin, Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar, Selim Ay, Skoda, Mithat Pala

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Fabricio Jesus (dk. 4), Remy (dk. 90) (Rizespor)

Sarı kartlar: Morozıuk, İsmail Köybaşı (Rizespor), Robin Yalçın (Sivasspor)

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