Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Turgutluspor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında lider Turgutluspor’u 40 yendi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Egemen Artun xx, Yakup Bulut xx, Sezgin Şahbaz xx
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xx, Muhsin Polat xx, Ali Say xxx (Volkan Eğri dk. 65 xx), Mustafa Aydın xx Ozan Kılıçoğlu xx (Furkan Sağman dk. 65 x), Emre Şahin xx (Abdullah Halman dk. 81 ?), Burak Aydın xxx (Uğur Mustafa Türk dk. 81 ?), Hüseyin Tokmak xx (Cumhur Yılmaztürk dk. 76 x), Mehmet Fatih Ayık xx, Şevki Çınar xx, Fatih Çolak xx
Turgutluspor: Fatih Demirlek xx, Sinan Özkara xx (Samed Kılıç dk. 55 x), Samet Günhan xx (Emre Nasuh dk. 76 x), Muhammet Beşir x, Mithat Yaşar xx (Emre Keskin dk. 65 x), Mutlu Aksu Doğan xx (Okan Erdik dk. 76 x), Mehmet Kuruoğlu x, Talha Yazgan xxx, Ferhat Katipoğlu xxx, Muhammed Rıdvan Özdemir x, Burak Yılmaz xx (Mert Özyıldırım dk. 55 x)
Goller: Ali Say (dk. 33 pen. ve dk. 48), Burak Aydın (dk. 51), Volkan Eğri (dk. 75) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Mehmet Fatih Ayık, Şevki Çınar (Sivas Belediyespor), Emre Nasuh (Turgutluspor)
Kırmızı kart: Mehmet Kuruoğlu (dk. 44) (Turgutluspor)
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