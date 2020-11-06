İhtiyacı karşılayamadığı için yeni bina yapımına karar verilen Sivas İtfaiye binasının temeli atıldı.

Uzun yıllardır kullanılan ve zamanla bir takım eksiklikler oluşan mevcut itfaiye binasının ihtiyaca karşılık vermemesi üzerine kollar sıvandı. Sivas Belediyesi tarafından yeni bina yapımı projesi için start verildi. Yeni yapılacak itfaiye binasın temelli atılarak inşa çalışmalarına başlandı. Bina, ulaşım kolaylığı açısından çevre yolunun hemen kenarında bulunan eski otobüs toplanma merkezi üzerine yapılıyor. Toplam 5 bin metrekare olan proje içerisinde itfaiye araçları için kapalı otopark, personel için yemekhane, spor salonu, eğitim salonu, dinlenme salonu, simülasyon odası, 3 adet misafirhane, teknik servisler, idari birimler ve 9 adet yatak odası bulunuyor. Açık alanda ise yine otopark, halı saha, tatbikat alanı, pergolalar, oyun ve eğitim parkı, çocuk oyun alanı ve spor alanı yer alıyor. Uzun yıllar şehrimize hizmet verecek olan yeni binanın yapımının kısa zaman içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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