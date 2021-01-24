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Kısmen buz tutan gölde doyumsuz manzara Sivas’ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Tödürge Gölü havadan görüntülendi

İHA

Kısmen buz tutan gölde doyumsuz manzara Sivas’ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Tödürge Gölü havadan görüntülendi

Sivas’ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Tödürge Gölü'ndeki eşsiz manzara havadan görüntülendi.
Sivas’ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte birçok akarsu, şelale ve göl buzla kaplandı. Buzla kaplanan bölgelerde birbirinden güzel manzaralar oluştu. Sivas’ın en büyük gölü olan Tödürge Gölü de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Bazı vatandaşlar buzla kaplanan gölün üzerinde yürüyerek doyumsuz manzaranın tadını çıkarırken, göl havadan görüntülendi.
Tödürge Gölü'ne gelen Burhan Köse, “Sivas merkezden geldim. Tödürge Gölü'ne dağcıları getirdim. Dağcılar dolaşmaya gitti, bende gölü dolaşıyorum. Buz tutmuş vaziyette. Bu göl Sivas çevresinde büyük göllerden biri. Hava 2 gün acayip soğuk yaptı, şu an yumuşak. Göl buz tutmuş. Üzerinde yürüyorsun o derece buzla kaplanmış’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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