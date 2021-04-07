2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 1

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kırşehir Belediyespor’a 10 mağlup oldu.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Celal Bayraklı xx, Ali Etlikci xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xxx, Mustafa Aydın xx (Burak Aydın dk. 65 xx), Ozan Kılıçoğlu xx, Murat Akgül xx (Pekin Köşnek dk. 46 x), Barış Can Öztürk xx (Tuğrul Yavaşçı dk. 46 x), Kubilay Eren Şahin xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 57 x), Hurşit Taşçı xx (Haktan Karabulut dk. 83 ?), Şevki Çınar xx, Fatih Çolak xx

Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener xx, Erbay Eker xx, Abdülkadir Akyıldız xx (Hakan Yılmaz dk. 87 ?), Üstün Bilgi xxx (İsmail Düzgün dk. 87 ?), Serhat Mermer xx, Hakan Yavuz xx, Ali Kucık x (Şerif Doğan dk. 32 xx, Batuhan Süer dk. 76 x), Mehmet Alaeddinoğlu xx (Furkan Polat dk. 76 x), Oğuzhan Yazıcı xx, Onur Karakabak xx, Volkan Altınsoy xx

Gol: Üstün Bilgi (dk. 2) (Kırşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Tuğrul Yavaşçı (Sivas Belediyespor), Oğuzhan Yazıcı (Kırşehir Belediyespor)

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