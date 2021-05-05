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Çalımbay: “Kalan 3 maç final” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Sanki play-off oynuyormuşuz gibi” “İnşallah önümüzdeki sezon taraftar olur”

İHA

Çalımbay: “Kalan 3 maç final” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Sanki play-off oynuyormuşuz gibi” “İnşallah önümüzdeki sezon taraftar olur”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 3 maçlarının final niteliğinde olduğunu söyledi. Çalımbay, “Amacımız tabii ki Başakşehir maçı, tek düşüncemiz o. Arkadaşlarımın hepsiyle konuştum, 3 maçımız kalmış. Üçü de final gibi maçlar. Sanki playoff oynuyormuşuz gibi” dedi.
Sivasspor’da deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Ligde pazartesi günü deplasmanda 10 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Gaziantep maçı bizim için dönüm noktası bir maçtı. O maçtan önce güzel bir seri başlatmıştık. Çok zor durumlardan yukarıya geldik. İyi bir duruma geldik. Eğer yukarıya oynamak istiyorsak Gaziantep maçını da kazanmamız gerekiyordu, ona göre zaten oynadık. Özellikle ilk yarı mükemmel oynadık, hak ettiğimiz şekilde golü de bulduk. Bazı pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarıda zaman zaman baskı yedik ama bir deplasman takımı deplasmanda nasıl oynarsa aynı şekilde oynadık. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Bugüne kadar gerçekten belki hiç bir takımın yapmadığı şeyi başardık. Çok zor durumdan iyi durumlara geldik, ama bununda sonunu getirmek çok çok önemli” diye konuştu.

“Tek düşüncemiz Başakşehir maçı”
Ligde 3 maçlarının kaldığını ve bu 3 maçı da en iyi şekilde bitirmeye çalışacaklarını kaydeden Çalımbay, “Takımımla, oyuncularımla hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten çok özveride bulundular, hepsi kapasitelerinin çok çok üstüne çıktı. Hep beraber güzel şeyler yaptık. Şimdi amacımız tabii ki Başakşehir maçı, tek düşüncemiz o. Arkadaşlarımın hepsiyle konuştum, 3 maçımız kalmış. Üçü de final gibi maçlar. Sanki playoff oynuyormuşuz gibi. Onun için üç maçı da en iyi şekilde bitirirsek ondan sonra istediğimiz yerde oluruz” ifadesini kullandı.

“Kalan maçları en iyi şekilde bitirmeliyiz”
Ligde 16 maçlık yenilmemezlik serisini de değerlendiren Çalımbay, “Çok eksik ve sakat oyuncularımız vardı, antrenman yapma şansımız hiç olmuyordu. Çünkü hem Avrupa kupaları, hem lig, hem Türkiye Kupası sürekli maç oynuyorduk. O anda ara oldu ve Avrupa kupalarından istemeyerek elendik. Elendikten sonra bir boşluk oldu. O boşluğu iyi şekilde değerlendirdik, her şeyden önce antrenman yaptık. Oyuncu arkadaşlarımız iyileşti. Çünkü bizde hasta olmayan kalmadı. Yüzde 95'imiz hasta oldu, bir sıkıntı yaşadık. Ondan sonrada toparlandık. Geçen sezon da böyle mükemmel bir seri başlatmıştık. Şuanda da aynı şekilde bir seri başlattık, buraya kadar da getirdik. Maça çıkarken çok iyi şekilde konsantre oluyorduk, çok iyi şekilde işler yapıyorduk. Bizim en sıkıntılı maçımız Gençlerbirliği maçıydı. Çünkü zor bir durumdan rahatlayınca birazcık maça böyle iyi başlayamadık. 20 mağlupken 32 maçı kazanmıştık. En zor maçlarımızdan bir tanesiydi o maç. Oyuncularım çok iyi şeyleri hak ediyorlar. Şuanda da tek düşüncemiz kalan Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını çok iyi bir şekilde bitirmek” açıklamasında bulundu.

“İnşallah önümüzdeki sezon taraftar olur”
Son olarak taraftarı özlediklerinin kaydeden Çalımbay, “Pandemiden önce sahamızda namağluptuk. Burada taraftarın çok büyük katkısı oluyordu. Bu maçlarda futbolcu arkadaşlar ve taraftar çok iyi bütünleşiyordu. Hiç mağlubiyet almadık, pandemi başladı. Seyircisiz maçlar oynanmaya başladı. Zaten maçların tadı tuzu olmuyor, hazırlık maçı oynar gibi oynuyorsunuz. O yüzden tabi ki zor, hiç bir takımın bana göre hiç bir artısı, avantajı olmuyor. Taraftarla oynamayı çok isteriz. İnşallah önümüzdeki sezon başlar. İnşallah aşılarımız gelir, herkes aşısını yaptırdıktan sonra da maçlarımıza başlarız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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