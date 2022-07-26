Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında Gemerek Ziraat Odası başkanı ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı

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Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında Gemerek Ziraat Odası başkanı ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 11.30 sıralarında SivasKayseri Karayolu Gemerek ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. M.K (33) yönetimindeki 42 AHU 379 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, SivasKayseri Karayolu Gemerek ilçe girişinde bulunan trafik ışıklarında Gemerek Ziraat Odasına ait Başkan Ferman Orhan Çilkaya’nın yönetimindeki 58 RC 243 plakalı Mitsubishi marka kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası Ziraat Odası Başkanı Ferman Orhan Çilkaya ve hafif ticari araçta bulunan araç sürücüsü M. K (33), S.A. Ö.(12) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Gemerek Devlet Hastanesinde yapılırken Çilkaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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