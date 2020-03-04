Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, kadroyu belirliyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; zorlu deplasmana deplasmanına yetiştirilmesi için uğraşılan Mario Lemina, henüz sakatlığını tam olarak atlatamadı. Yeni Malatya maçında sakatlanıp Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyen Gabonlu yıldızın, pazar gününe kadar iyi duruma gelse bile riske edilmeyeceği öğrenildi. Kadıköy deplasmanında Lemina’nın mevkisine Seri’yi çekip orta alanda Belhanda’ya forma veren teknik direktör Fatih Terim’in kart cezasını Gençlerbirliği maçında çeken Faslı oyuncuyu ilk 11’de sahaya süreceği bildirildi.

EMRE VE TAYLAN FORMSUZ

Lemina’nın sakatlığının ardından oynanan 2 maçta da Emre Akbaba’yı yedek soyunduran Fatih Terim, ligin 2. yarısına fırtına gibi başlayan öğrencisinin formunun düştüğü görüşünde... Derbide Emre yerine Belhanda’ya şans verirken Gençlerbirliği maçında da cezalı Belhanda’nın yerine Taylan’ı ilk 11’de sahaya süren deneyimli teknik adam, iki oyuncusunun da son haftalardaki maç ve antrenman formundan memnun değil.