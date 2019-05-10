Sivas olaylarına ilişkin firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı dava halen Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları ile olaydan sağ kurtulanlardan yüzün üzerinde kişi, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda Sivas olaylarına ilişkin yargı süreçleri özetlendi. Sivas olaylarına ilişkin ana davanın devamı olan firari üç sanığın yargılandığı davanın olaydan 26 yıl sonra halen devam ettiğine dikkat çekilen başvuruda, duruşmaların uzun aralıklarla yapılmasının yargılamayı uzattığı kaydedildi.



YARGILAMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Ayrıca sanıkların yurt içinde ve dışında aranmaları ve yurt dışında bulunanların iadesi konusunda ihmaller olduğu ve etkili soruşturma yürütülmediği savunulan başvuruda, bu gerekçelerle yargılamada makul sürenin aşılması yoluyla adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ifade edildi.

Başvuruda Anayasa'nın hak arama hürriyeti, suç ve cezalara ilişkin esaslar, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ise etkili soruşturma ve kovuşturma ile uzayan yargılamaya ilişkin maddeleri yönünden hak ihlalinin saptanması istendi.