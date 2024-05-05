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        Haberler Gündem Sivas'ta Kızılırmak'a devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil Kızılırmak'a devrildi: 3 yaralı

        Sivas'ta otomobilin Kızılırmak'a devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 04:16 Güncelleme: 05.05.2024 - 04:16
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        Otomobil Kızılırmak'a devrildi: 3 yaralı
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        M.F.K. (27) yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi girişi yakınlarında Kızılırmak'a devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Irmağın içerisine giren itfaiye ekipleri sürücü ile M.K. (51) ve M.K'yi (58) araçtan çıkarttı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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