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Sivas'ta tur midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Kangal ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Sivas'ta tur midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 24 yaralı
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AA

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geldi.

N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı tur midibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi girişinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı.

Midibüstekilerin sağlık çalışanları olduğu ve bir tur kapsamında Samsun'dan Güney Doğu illerine gittikleri öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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