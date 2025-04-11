Yaşayan Miras Festivallerinin de bu değerleri tanıtmak ve geleceğe taşımak amacıyla birçok şehirde düzenlendiğini anlatan Terzi, şöyle konuştu: "Festivaller, ülkemizin kültürel ve turistik tanıtımına ciddi katkılar sağlıyor. Elbette bunun yanında festivallerimiz, düzenlendiği şehirlerimizin sanatsal ve kültürel ortamının canlanmasına ve gelişimine de katkı sunuyor. En önemlisi de yerel sanatçılarımızın ülkemizin dört bir yanındaki sanatçılarla diyaloglarını ve iş birliklerini artırmaları noktasında büyük bir fayda sağlıyor. Geçen yıl 'Geleneksel El Sanatları Festivalleri' olarak Çorum'da başlattığımız bu yolculuk, gördüğü yoğun ilgi sonrası Ankara, Isparta, Burdur ve Karabük'te devam etti. Festivalimizin adı artık 'Yaşayan Miras Festivali' ve kapsamı çok daha genişledi."