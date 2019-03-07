Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 3 golcü oyuncusunun aynı dönemde sakatlanması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.
Ligdeki son üç maçını kaybederek 31 puanla 9. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, forvet hattında Hugo Vieira, Muhammet Demir ve Arouna Kone'den arka arkaya gelen sakatlık haberlerinin şokunu yaşıyor.
Ligin ikinci devresinde forvet hattında sıkıntılar yaşayan Sivasspor'da ilk sakatlık haberi Hugo Vieira'dan geldi.
Ara transfer döneminde 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Vieira, takımla çıktığı ilk idmanda sakatlandı. Sol dizinden ameliyat edilen Vieira, ülkesi Portekiz'de özel fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli golcü oyuncuya, kısa zamanda sahalara dönmesi için özel kuvvetlendirme çalışması uygulanıyor.
MUHAMMET DEMİR 4 HAFTA YOK
Sivasspor, forvet hattındaki ikinci sakatlık şokunu ise Muhammet Demir ile yaşadı.
Yapılan kontrollerinde sağ kasık fıtığı tespit edilen ve Bursaspor maçı kadrosuna alınmayan golcü oyuncu Muhammet, ameliyat edildi. Yaklaşık 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak Muhammet, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
KONE BURSASPOR MAÇINI TAMAMLAYAMADI
Son olarak da ligdeki Bursaspor maçında sakatlanan Arouna Kone, karşılaşmayı tamamlayamadı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun, diz ağrısı şikayeti yaşadığı belirlendi. Kone'nin yapılacak kontroller sonrasında yarınki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyip giyemeyeceğine karar verilecek.
Kone, ligin 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında elmacık kemiğinin kırılması nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalmış ve bir süre maçlara özel yüz maskesiyle çıkmıştı.
"FORVET HATTINDA SIKINTI YAŞIYORUZ"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda şanssız sakatlıklar yaşadıklarını söyledi.
Devre arası transfer döneminde kadrolarına kattıkları Hugo Vieira'nın ilk idmanında sakatlanmasının planlarını bozduğunu belirten Keleş, son haftalarda forvet hattında yaşadıkları sakatlıkların da sıkıntısını çektiklerini ifade etti.
Golcü oyuncular Muhammet Demir ve ardından Arouna Kone'nin sakatlanması nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yarattığına işaret eden Keleş, "Takım içerisinde buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Elde olmayan sebeplerle yaşanan bu sakatlıklar elbette ki bizi zora sokuyor. Çok geniş kadroya sahip bir takım değiliz. Özellikle forvet hattında üç oyuncunun aynı zamanda sakatlık yaşamasının sıkıntısını yaşıyoruz." dedi.
Arouna Kone'yi, Evkur Yeni Malatyaspor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Keleş, "İnşallah sağlık ekibimizin gayretleriyle bunu başarırız. Aksi durumda mevcut oyuncularımız arasında bir çözüm bulmaya çalışacağız. Biz iyi bir takımız, tüm futbolcularımız Sivasspor'u daha iyi noktalara getirmek için var güçleriyle çalışıyor. Üst üste gelen mağlubiyetler elbette moralimizi bozdu. Malatyaspor maçını kazanarak yeniden bir çıkış yakalamak ve hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.
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