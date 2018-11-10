Sixers'ta Embiid'den 42 sayı

NBA'de Philadelphia 76ers, uzatmaya giden mücadelede konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 133-132 mağlup etti.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Günün en çekişmeli karşılaşmasında, Charlotte Hornets'ı Wells Fargo Center'da ağırlayan Philadelphia 76ers, normal süresi 119-119 sona eren mücadeleyi 133-132 kazandı.
Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Sixers'ta Joel Embiid 42 sayı, 18 ribaunt, 4 asist ve 4 blok, Ben Simmons 22 sayı, 13 asist, 8 ribaunt ve 3 blokla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 6'da eşitlenen Hornets'ta Kemba Walker 30 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla takımının en skoreri olurken, Michael Kidd-Gilchrist ise 12 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.
JOKİC'İN PERFORMANSI YETMEDİ
Günün diğer çekişmeli mücadelesinde Brooklyn Nets, sezonun 6. galibiyetini konuk olduğu Denver Nuggets'ı 112-110 mağlup ederek aldı.
Nets'te D'Angelo Russell 23 sayı ve 5 asist, Jarrett Allen 18 sayı ve 9 ribaunt, Caris LeVert ise 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 3. kez kaybeden Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı ve 21 ribauntla, Paul Millsap ise 11'er sayı ve ribauntla "double-double" yapsa da takımına galibiyeti getiremedi.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Washington Wizards: 117-108
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 133-132
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 109-124
Miami Heat-Indiana Pacers: 102-110
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 110-112
Utah Jazz-Boston Celtics: 123-115
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 121-110GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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