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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'ten teaser afiş yayınlandı: Aşkın ateşinde geçmişin sırları alev alıyor!

        'Siyah Kalp'ten teaser afiş yayınlandı

        Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayan, yapımcılığını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Siyah Kalp' dizisinin çekimleri Kapadokya'da devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 19:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:07
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        Afiş yayınlandı
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        Yayınlanan ilk tanıtımın ardından merak uyandıran diziden teaser afiş de geldi.

        AŞKIN ATEŞİNDE GEÇMİŞİN SIRLARI ALEV ALIYOR!

        Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu ‘Siyah Kalp’ sezonun en iddialı işlerinden biri olarak izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

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        BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

        Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı ‘Siyah Kalp’te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

        Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        Siyah Kalp, yakında Show TV’de.

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