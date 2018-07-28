SKA Energiya - Sibir Novosibirsk düellosu

SKA Energiya ve Sibir Novosibirsk, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 11:00. SKA Energiya 4 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sibir Novosibirsk 1 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi SKA Energiya, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sibir Novosibirsk, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 434. İddaa'da SKA Energiya kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sibir Novosibirsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

SKA Energiya son hafta oynanan Kuban Krasnodar maçında 5-0 kazandı.

Sibir Novosibirsk, Neftekhimik karşılaşmaında 2-1 kazandı.

SKA Energiya, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Sibir Novosibirsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sibir Novosibirsk, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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