Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet! Adana'da, 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik'i, öldürdükleri belirlenen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maktulün, cinayet zanlılarından 3 bin 500 lira alacağının bulunduğu, bu kişilerin borçlarını ödeyeceklerini söyleyerek Beyazgeyik'i olay yerine çağırdıkları iddia edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:33 facebook

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