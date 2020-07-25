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Skoda, 31 meslek okulu öğrencisinin 1100 OHC spor otomobilinden ilham alarak geliştirdiği Slavia konseptini görücüye çıkardı. Scala modelinin üstü açılan spider versiyonu olan Slavia, adını şirket kurucularının ürettiği ilk bisikletin isminden alıyor.

Son dönemde her yıl geleneksel olarak ortaya çıkan Skoda Öğrenci Konsept Araçları’nın geçmişi 1970’li yıllara dayanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Slavia, 2014’ten bu yana her yıl düzenli olarak sergilenen Skoda Öğrenci Konsept Araçları’nın yedincisi oldu ve yüksek standartlara sahip Skoda Meslek Okulu’nda sergilendi.

Skoda Slavia’da, 150 beygir güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman yer alıyor.