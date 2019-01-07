Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi biten Martin Skrtel ile ilgili menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi.

Slovak oyuncunun menajeri Karol Csonto, "Barcelona yöneticileriyle rakamlar üzerinde konuştuk. Martin, Barcelona'nın listesindeki 4 stoperden biriydi. İddialar doğru. Ancak Skrtel'in farklı bir kariyer planı vardı ve bu transfer üzerine çok eğilmedi. Fakat eğer doğru bir kulüpten teklif gelirsek Skrtel, takımdan ayrılabilir. Fenerbahçe yönetimi, Skrtel'e yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Ancak bu konuyla ilgili kararımızı henüz vermiş değiliz. Öte yandan Skrtel'in İngiltere'ye dönmesini ihtimal dahilinde görmüyorum" diye konuştu.

34 yaşındaki Skrtel'in adı Glasgow Rangers'la anılıyor.

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